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    Подросток арестован в Новосибирске по обвинению в диверсии на железной дороге

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    Ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу несовершеннолетнего юношу по обвинению в диверсии на железной дороге. Об этом сообщается 8 сентября на сайте суда.

    «Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 6 ноября. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.

    Подросток обвиняется по статье 281, часть 1, УК РФ («Диверсия»). Обвиняемый — 17-летний студент колледжа, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона. По версии следствия, 25 августа на перегоне между железнодорожными станциями Новосибирск-Западный и Обь юноша ударами вывел из строя релейный шкаф, а на следующий день поджёг другой релейный шкаф на том же перегоне. 6 сентября его задержали. Дело ведёт отдел по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального управления СК на транспорте.

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    Комментарии 10

    Гость08 Сен 2023 в 08:26
    Мало дали
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