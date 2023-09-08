Подросток арестован в Новосибирске по обвинению в диверсии на железной дороге

Ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу несовершеннолетнего юношу по обвинению в диверсии на железной дороге. Об этом сообщается 8 сентября на сайте суда.



«Несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 6 ноября. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении.



Подросток обвиняется по статье 281, часть 1, УК РФ («Диверсия»). Обвиняемый — 17-летний студент колледжа, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона. По версии следствия, 25 августа на перегоне между железнодорожными станциями Новосибирск-Западный и Обь юноша ударами вывел из строя релейный шкаф, а на следующий день поджёг другой релейный шкаф на том же перегоне. 6 сентября его задержали. Дело ведёт отдел по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального управления СК на транспорте.