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    В России стартуют региональные выборы. Новые территории примут в них участие впервые

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    В России начинаются региональные выборы. Как сообщает 8 сентября ТАСС, голосование пройдет в более чем 80 регионах страны.

    Среди главных кампаний — выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

    Впервые в рамках единого дня голосования изберут парламенты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

    Высших должностных лиц также выберут Республике Саха (Якутия), Хакасии, Алтайском, Приморском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской, Омской и Тюменской областях и Чукотском автономном округе.

    В большинстве регионов голосование будет идти три дня — до вечера 10 сентября.

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