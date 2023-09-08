В России стартуют региональные выборы. Новые территории примут в них участие впервые

В России начинаются региональные выборы. Как сообщает 8 сентября ТАСС, голосование пройдет в более чем 80 регионах страны.



Среди главных кампаний — выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Впервые в рамках единого дня голосования изберут парламенты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Высших должностных лиц также выберут Республике Саха (Якутия), Хакасии, Алтайском, Приморском краях, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской, Омской и Тюменской областях и Чукотском автономном округе.