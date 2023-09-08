В центре Москвы на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

В Москве возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок. Как сообщил 7 сентября столичный СК, водитель такси за рулем Kia сбил мальчика на Нижегородской улице в центре столицы.
По информации прокуратуры Москвы, ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
В отношении 32-летнего водителя возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В ближайшее время будет избрана мера пресечения.