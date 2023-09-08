«Где наш дельфин?» В Петербурге утилизировали скульптуру, купленную на бюджетные деньги

В Петербурге на Васильевском острове исчезла скульптура в форме рыбы, которая стояла там больше десятка лет. Чиновники утверждают, что местные жители сами просили её убрать, но в соцсетях жалобы на исчезновение рыбы-кита только множатся.

Первые сообщения о пропаже появились в группе «Живем на Васильевском»: «Уважаемые соседи. У нас на Морской, 15 благоустраивают детскую площадку. Там раньше был такой симпатичный дельфин, ￼подаренный автором как символ «Морского». Простите, но фамилию дарителя не удалось разыскать пока. Сейчас его нет. Никто не знает, где наш дельфин?»

В обсуждении выяснилось, что пропал вовсе не дельфин, а рыба-кит, и была она вовсе не подарена, а куплена. «Фонтанка» взглянула на документы и может засвидетельствовать: в 2009 году местная администрация МО «Морской» купила «Рыбу-кита» у скульптора Даниила Каминкера. Вместе с разработкой проекта и установкой композиция обошлась в 65 тысяч рублей.



Происхождение скульптуры раскрыла Ирина Каминкер, родственница скульптора. Мимо «Рыбы-кита» она ходила регулярно — водила ребёнка в школу. Теперь Ирина гадает, каким образом скульптура превратилась в «небезопасный элемент оборудования детской площадки»: «Это вообще не оборудование, а малая архитектурная форма. Так можно и Медного всадника записать в оборудование детской площадки, которая в Александровском парке находится, посчитать небезопасным и выкинуть».

Фотографию скульптуры можно найти и на сайте Даниила Каминкера. Там же можно ознакомиться с биографией скульптора и понять, что Петербургу он вовсе не чужд. Например, его работы хранятся в Государственном Русском Музее и экспонировались в Манеже и Эрарте. Непосредственно в городе скульптуры Каминкера тоже есть, а о некоторых можно было прочесть и на «Фонтанке».



Несколькими днями позже в «Живем на Васильевском» опубликовали опрос о том, хотели бы жители увидеть «Рыбу-кита» на новом месте. На момент выхода этого материала расклад был однозначный: из примерно 250 проголосовавших больше 80% высказались за сохранение скульптуры на новом месте.

В официальной группе МО «Морской» к этому времени опубликовали туманное объяснение о том, что рыба была «демонтирована». Причин назвали две. Первая: скульптура не была согласована в проекте благоустройства от 2021 года, а несогласные могли высказать все свои пожелания на общественных слушаниях. Вторая: рыбу просили убрать сами жители.



«В МО «Морской» неоднократно поступали телефонные обращения жителей муниципального округа, а также письменные обращения о травмоопасности гранитной скульптуры «Рыба-кит», о травмах, полученных маленькими детьми во время прогулок возле данной скульптуры», — говорилось в публикации. О том, где же находится рыба сейчас, в посте не упомянули.

Ответственная за производство работ, чей номер был указан на информационном щите, рассказала «Фонтанке», что скульптуру «утилизировали». Подтвердила это и глава местной администрации «Морского» Светлана Ляпакина: «Она стояла у нас на балансе и все эти годы поступали жалобы. [Скульптура] скользкая. И раньше, и когда я пришла работать, поступали жалобы неоднократно. Одна травма была довольно-таки серьезная. Родители объединились и попросили эту рыбу убрать. Сначала думали все, что с ней делать, но после того, как пришли очередные обращения, все-таки мы решили ее вывезти».



На вопрос о том, значит ли это, что рыба оказалась на свалке, Ляпакина ответила утвердительно. Глава местной администрации заявила, что официально скульптура была списана с баланса МО, а поставить её в другое место возможности не было: «Мы могли её только оставить на этом адресе, где она есть. Нам просто никто не давал разрешения. Чтобы что-то переставить, должен быть проект разработан, а скульптура должна именно быть запланирована в этом проекте».

По словам Ляпакиной, один раз недовольные жители пришли в местную администрацию сразу после травмы — вместе с ребёнком «в крови». Механику травм муниципалитет объяснил в официальном ответе на запрос «Фонтанки»: «Жители обращались с просьбой убрать скульптуру из камней из-за разного рода травм (ссадины на руках и ногах, разбитые носы), получаемых маленькими детьми, которые, играя на детской площадке, забирались на этот гранитный объект и соскальзывали с «плавников» (особенно при влажной дождливой погоде). Также дети, бегая вокруг скульптуры, спотыкаясь о положенные вокруг неё камни, тоже получали различные травмы. Последний раз сведения о травме на «Рыбе-кит» были получены весной текущего года».

«Фонтанка» поговорила с одним из авторов жалоб, местным жителем Олегом Т., контактом которого поделилась глава местной администрации. Олег рассказал, что решил написать письмо после начала строительства новой детской площадки: «В дождь плавники становятся скользкими. Конечно, раньше я видел, что дети с них падают, иначе бы не стал писать письмо. Мы же не какие-то зловредные старики». Его супруга Елизавета в беседе с «Фонтанкой» уточнила, что часто гуляла в этом дворе с внуками 5 и 2,5 лет и не разрешала им подходить к скульптуре. По словам Елизаветы, два года назад она была свидетелем травмы: тогда ребенок споткнулся и ударился о скульптору.

Так сейчас выглядит место, где стояла скульптура. Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На самой детской площадке тем временем только и разговоров, что о рыбе. Ладно, признаем, что есть в этой фразе и художественное преувеличение, но как минимум один рыбный диалог корреспондент «Фонтанки» подслушала. Вели его две прогуливающиеся у школы женщины. Смысл беседы стал понятен даже по обрывкам фраз: «А рыбу куда убрали?», «Поднялось общественное недовольство», «Конечно, такая была…»

