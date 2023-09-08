Петербург, Москва и Татарстан — в зоне доставки горячей пиццы

«Пятёрочка» совместно с ZotmanPizza запустила пилотный проект по доставке на дом и заказу в магазинах горячей пиццы.



С начала сентября можно заказать четыре топовых вида: «Маргарита», «Сырная», «Пепперони» и «Баварская мясная». Выпекают это блюдо за три минуты, а довозят до покупателя за полчаса в термосумке, чтобы сохранить горячим и вкусным.



Стоимость пиццы от 299 рублей. Заказать её в сервисе «Пятёрочка Доставка» можно отдельно или вместе с другими продуктами. Но при заказе от 499 рублей его довезут бесплатно, поэтому выгоднее продумать список продуктов заранее или купить сразу две пиццы.



* Приобрести пиццу Zotman или заказать её доставку на тестовом этапе можно в трёх регионах — в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане*.



До конца года компания планирует масштабировать проект на большее количество магазинов по всей стране.



«С началом учебного и делового сезона спрос на быстрый и горячий перекус обычно возрастает. Зная об этом, мы пополнили ассортимент готовой еды и рады предложить нашим покупателям пиццу от одного из самых популярных производителей в России — Zotman, — комментирует Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе». — Для нас это знаковый проект — часть стратегии в формировании доступного и качественного предложения готовой еды, максимально отвечающего потребностям наших гостей. До конца 2024 года мы продолжим активное масштабирование собственных пекарен, кофемашин и расширение готовой кулинарии».



*В Петербурге заказ возможен в двух магазинах: на улице Тельмана, дом 33 и на проспекте Луначарского, дом 86. В Москве доставляет пока один магазин — на 3-й Гражданской улице, дом 17. Адреса магазинов в Татарстане: Пестречинский р-н, село Новое Шигалеево, ул. Габдуллы Тукая, дом 2 и Верхнеуслонский р-н, город Иннополис, ул. Спортивная, дом 126, помещения 1002, 1003