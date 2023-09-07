В Брянске сбитый беспилотник попал в административное здание. Оно загорелось

Минобороны РФ вечером 7 сентября сообщает о двух сбитых БПЛА в Брянске.

«ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе», — сказано в сообщении оборонного ведомства.



Уточняется, что беспилотники были самолетного типа.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз приводит больше подробностей. Об атаке на Брянск он написал в своем телеграм-канале. Богомаз сообщил, что один из беспилотников был нацелен на промышленный объект.



«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание», — написал губернатор. Он добавил, что горение ликвидировано и пострадавших нет. На месте продолжают работать оперативные службы.