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    В Брянске сбитый беспилотник попал в административное здание. Оно загорелось

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    Минобороны РФ вечером 7 сентября сообщает о двух сбитых БПЛА в Брянске.

    «ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

    Уточняется, что беспилотники были самолетного типа.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз приводит больше подробностей. Об атаке на Брянск он написал в своем телеграм-канале. Богомаз сообщил, что один из беспилотников был нацелен на промышленный объект.

    «Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание», — написал губернатор. Он добавил, что горение ликвидировано и пострадавших нет. На месте продолжают работать оперативные службы.

    К тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники, более 40 человек личного состава.

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    Комментарии 19

    Гость08 Сен 2023 в 00:16
    Упс ...
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