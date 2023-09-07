Участники Восточноазиатского саммита смогли принять совместное итоговое заявление, исключив из него острые темы

Участники Восточноазиатского саммита, который состоялся 7 сентября в столице Индонезии Джакарте, смогли принять совместное итоговое заявление. Как сообщает «Коммерсант», этого удалось достичь благодаря отказу от упоминания острых тем, по которым заведомо не мог быть достигнут компромисс, в том числе по ситуации на Украине.



В саммите ВАС приняли участие лидеры государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также представители государств — партнеров этой структуры (Россия, США, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия). Но в этом году первые лица Китая, США и России на встречу не приехали.