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    Участники Восточноазиатского саммита смогли принять совместное итоговое заявление, исключив из него острые темы

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    Участники Восточноазиатского саммита, который состоялся 7 сентября в столице Индонезии Джакарте, смогли принять совместное итоговое заявление. Как сообщает «Коммерсант», этого удалось достичь благодаря отказу от упоминания острых тем, по которым заведомо не мог быть достигнут компромисс, в том числе по ситуации на Украине.

    В саммите ВАС приняли участие лидеры государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также представители государств — партнеров этой структуры (Россия, США, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия). Но в этом году первые лица Китая, США и России на встречу не приехали.

    Год назад, когда Восточноазиатский саммит проходил в Камбодже, встреча завершилась без принятия итогового заявления, так как стороны не смогли прийти к компромиссу.

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    Восточноазиатский саммит
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    Комментарии 6

    Гость07 Сен 2023 в 22:02
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