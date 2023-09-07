Самый элитный мужской клуб Финляндии может начать принимать в свои ряды женщин. Задуматься о равноправии заставили финансы

«Хельсинкский финский клуб» (Helsingin Suomalainen Klubi), основанный в
В прошлый раз такой опрос проводился три года назад, но тогда предложение не вызвало энтузиазма. Около пяти лет назад другой финский мужской клуб — «Биржевой клуб» открыл доступ для женщин.
«Хельсинкский финский клуб» — это закрытое мужское сообщество, в котором состоит около 3000 членов, средний возраст которых —
Идея принимать в состав женщин, вероятно, связана с финансовой ситуацией клуба, которая заметно ухудшилась в последние годы. Кроме того, участники клуба стареют и умирают, а поступление членских взносов падает. «Равноправие гарантировало бы будущее нашего сообщества», — говорится в сопроводительном письме правления к голосованию.