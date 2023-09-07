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    Самый элитный мужской клуб Финляндии может начать принимать в свои ряды женщин. Задуматься о равноправии заставили финансы

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    «Хельсинкский финский клуб» (Helsingin Suomalainen Klubi), основанный в 1876 году, может начать принимать в свои ряды женщин. Как сообщают 7 сентября финские СМИ, с такой инициативой выступило правление организации, предложив остальным членам клуба принять участие в электронном голосовании по «женскому вопросу».

    В прошлый раз такой опрос проводился три года назад, но тогда предложение не вызвало энтузиазма. Около пяти лет назад другой финский мужской клуб — «Биржевой клуб» открыл доступ для женщин.

    «Хельсинкский финский клуб» — это закрытое мужское сообщество, в котором состоит около 3000 членов, средний возраст которых — 65 лет. Деятельность клуба обозначена как «соблюдение и почитание финской культуры, а также национальных и языковых традиций».

    Идея принимать в состав женщин, вероятно, связана с финансовой ситуацией клуба, которая заметно ухудшилась в последние годы. Кроме того, участники клуба стареют и умирают, а поступление членских взносов падает. «Равноправие гарантировало бы будущее нашего сообщества», — говорится в сопроводительном письме правления к голосованию.

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