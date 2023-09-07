Самый элитный мужской клуб Финляндии может начать принимать в свои ряды женщин. Задуматься о равноправии заставили финансы

«Хельсинкский финский клуб» (Helsingin Suomalainen Klubi), основанный в 1876 году , может начать принимать в свои ряды женщин. Как сообщают 7 сентября финские СМИ, с такой инициативой выступило правление организации, предложив остальным членам клуба принять участие в электронном голосовании по «женскому вопросу».



В прошлый раз такой опрос проводился три года назад, но тогда предложение не вызвало энтузиазма. Около пяти лет назад другой финский мужской клуб — «Биржевой клуб» открыл доступ для женщин.