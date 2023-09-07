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    SHAMAN планирует собрать 60 тысяч человек на своем большом сольном концерте

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    Времена меняются и там, где раньше выступали Rammstein, сегодня зажигают новые герои. Ярослав Дронов, знакомый многим как SHAMAN, собирает свой первый в карьере стадион — 9 сентября самый патриотический певец выступит на Газпром Арене.

    Фото: предоставлено организаторами
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    SHAMAN — до сих пор самое непонятное культурное явление последних полутора лет: парень с арийской внешностью (а в прошлом и вовсе с дредами) носит отсылающий к язычеству псевдоним и поет, что он — русский. Дронов не говорит о политике напрямую, но при этом явно пытается играть на актуальных общественных настроениях, зашивая в своем творчестве удобную государству мысль: Россия — это особая страна, а русские — особый народ, который ближе всех к богу и правде.

    У него вполне успешно получается делать из этого бизнес — песни SHAMAN неплохо слушаются на стримингах (даже на Spotify), его образ и творчество обсуждают, а концерты всегда проходят при полных залах (впрочем, не в последнюю очередь за счет раздачи бесплатных билетов от городских администраций). Лично увидеть и услышать, как под действием большой политики может меняться творчество и сравнить, насколько SHAMAN конкурентноспособен по сравнению с теми артистами, которые собирали Газпром Арену ранее, — можно уже в субботу, 9 сентября. Также, по словам организаторов, в программе шоу запланированы яркие дуэты, в том числе, со звездой балета Сергеем Полуниным — директором Театра оперы и балета Севастополя.

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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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