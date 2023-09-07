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    Пожар в Красногвардейском районе напугал прохожих и водителей

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    Пятнадцать спасателей вечером 7 сентября тушили пожар на Пискаревском проспекте. Пламя охватило две квартиры в доме номер 143. Сигнал о возгорании поступил в 17:22.

    Видео с места событий публикует 7 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На съёмке видно, что горят два балкона на разных этажах.

    .

    t.me/Megapolisonline

    Свидетелем борьбы с огнём стал также читатель «Фонтанки». На кадрах, которые он прислал в редакцию, видно, что спасателям при тушении пришлось использовать выдвижную лестницу.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщает МЧС, в 18:07 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. В двух однокомнатных квартирах обгорела обстановка на общей площади 10 кв.м..

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