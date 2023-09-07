Пожар в Красногвардейском районе напугал прохожих и водителей

Пятнадцать спасателей вечером 7 сентября тушили пожар на Пискаревском проспекте. Пламя охватило две квартиры в доме номер 143. Сигнал о возгорании поступил в 17:22.
Видео с места событий публикует 7 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На съёмке видно, что горят два балкона на разных этажах.
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Свидетелем борьбы с огнём стал также читатель «Фонтанки». На кадрах, которые он прислал в редакцию, видно, что спасателям при тушении пришлось использовать выдвижную лестницу.
читатель «Фонтанки»
Как сообщает МЧС, в 18:07 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. В двух однокомнатных квартирах обгорела обстановка на общей площади 10 кв.м..