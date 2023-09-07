Легковой автомобиль уронил пикап поперек дороги на Среднеохтинском

ДТП с перевертышем затруднило движение в Красногвардейском районе Петербурга вечером 7 сентября. Большой пикап улегся на бок поперек проезжей части.
Около 16:30 на Среднеохтинском проспекте, возле
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ДТП с перевертышем затруднило движение в Красногвардейском районе Петербурга вечером 7 сентября. Большой пикап улегся на бок поперек проезжей части.
Около 16:30 на Среднеохтинском проспекте, возле
В пресс-службе
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