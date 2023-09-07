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    Легковой автомобиль уронил пикап поперек дороги на Среднеохтинском

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    Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
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    ДТП с перевертышем затруднило движение в Красногвардейском районе Петербурга вечером 7 сентября. Большой пикап улегся на бок поперек проезжей части.

    Около 16:30 на Среднеохтинском проспекте, возле дома 48, столкнулись легковой автомобиль Volvo и пикап Dodge, рассказал «Фонтанке» читатель Владимир. От удара пикап завалился на бок, полностью перегородив правый ряд. Судя по фото, столкновение произошло прямо на въезде во двор.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что пострадавших в ДТП нет. По данным «Яндекс.Пробок», на Среднеохтинском наблюдается затор со стороны Пискаревского проспекта.

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    Фото: читатель «Фонтанки» Владимир

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