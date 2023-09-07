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    Коляска с ребенком опрокинулась в автобусе на Московском проспекте. Девочку увезли в больницу

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    Маленькая пассажирка автобуса пострадала днем 6 сентября в Московском районе Петербурга. Она упала вместе с коляской, когда водитель дал по тормозам.

    Инцидент произошел в 16:40 у дома 155 по Московскому проспекту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 сентября. В салоне автобуса МАЗ, за рулем которого был 54-летний водитель, во время торможения опрокинулась детская коляска, в которой находилась 4-летняя девочка.

    В результате малышка получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. В автобусе она ехала с мамой. По предварительным данным «Фонтанки», девочку с ушибами доставили в больницу им. Раухфуса и после оказания помощи отпустили домой.

    По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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    ПетербургАвтобусДетская коляска
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