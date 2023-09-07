В Ростове-на-Дону задержали мужчину с гранатой, который угрожал взорвать пункт сбора гуманитарки для СВО

Мужчину в камуфляжной одежде задержали в Ростове-на-Дону за угрозы взорвать пункт сбора гуманитарной помощи для СВО. Инцидент произошел на Таганрогской улице, пишет 7 сентября 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.



По предварительной информации, на вид нетрезвый мужчина с гранатой в руке пришел в помещение пункта и потребовал, чтобы все оттуда вышли и не мешали ему взорвать ее.



В руках у визитёра была граната Ф-1. После проверки станет известно, боевая или нет, — отметил источник. На место вызвали сотрудников полиции. Людей из помещения эвакуировали. Пытаясь скрыться, мужчина стрелял в воздух.

