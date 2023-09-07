Как стать инженером связи? Прийти в игротеку!

В городе профессий КидБург в «Гранд Каньоне» открывается Дом связи билайна. Для Санкт-Петербурга это уже вторая игротека, где можно познакомиться с профессией «инженер связи».



Здесь дети могут узнать о значении современных информационных технологий в жизни людей, при поддержке наставников разобраться, как работает мобильный и фиксированный интернет, попробовать самостоятельно его подключить и настроить. Игровой сценарий по этой профессии разрабатывался при участии специалистов из техблока билайна.



Генеральный директор ГК КИДБУРГ Эльвира Крылова отметила: открытие третьей игровой площадки станет радостным событием для гостей КидБурга. Первые две открылись в Москве и Санкт-Петербурге (ТРК «Питер Радуга») в июне этого года. За 3 месяца работы более 6 000 детей попробовали стать инженерами связи. Это в очередной раз подтверждает актуальность формата брендированных игротек, где российские компании помогают юному поколению знакомиться с профессиями будущего.

«Детский город профессий создает отличные условия для ранней профориентации юного поколения, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста. И замечательно, когда сценарии сюжетно-ролевых игр, посвященные разным специальностям, создаются при поддержке прогрессивных российских компаний. Такое сотрудничество помогает нам достоверно и в то же время просто для восприятия детей отражать реальные особенности работы специалистов в той или иной отрасли. А компании получают возможность для популяризации своей деятельности и формирования кадрового потенциала. Так общими усилиями мы решаем задачи, связанные с развитием человеческого капитала в России», — подчеркнула Эльвира Крылова.



Знакомиться с профессией инженера связи ребята будут вместе с анимированными персонажами-«апперами»: пчелой Базей, котиком Пушем, драконом Юнгом, роботом Пингом и пандой Тапой. Их придумала команда билайна, чтобы сделать выбор услуг связи удобными и понятным для клиентов. По задумке создателей, эти персонажи обладают разными сверхспособностями. Вместе с ними ребенок прокачивает навыки креативности и мастерства, учится сотрудничать и общаться, развивает уверенность в себе.



Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом», поясняет: «Профессия инженера связи интересная, перспективная, знакомство с ней открывает детям сферу современных технологий, которая стремительно развивается и нуждается в молодых специалистах. В простой и понятной игровой форме ребята узнают, что эта профессия социально значимая, ведь она обеспечивает потребности человека в информации и общении, способствует сближению людей, положительно влияет на качество жизни населения. Мы хотим, чтобы как можно больше детей в разных городах могли узнать о работе инженера связи. Я уверен, что среди них найдутся те, для кого это станет первым шагом на пути к профессиональной самореализации».



После увлекательных приключений в Доме связи билайн можно зарядиться энергией в специально организованной комнате отдыха для детей и родителей. А сохранить в памяти приятные впечатления от посещения игротеки поможет брендированная продукция и сувениры, которые может приобрести любой желающий.



Кроме того, абоненты билайна могут пройти в КидБург со скидкой 10% по промокоду «Билайн10», доступном в мобильном приложении оператора.