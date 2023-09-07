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    В Петербурге задержали чернобрового бойца, избившего длинноволосого соперника у кафе на Московском

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    В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины у кафе на Московском проспекте, 4. Конфликт разгорелся еще в заведении — по предварительным данным, из-за девушки.

    Кадры с места событий 7 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. У кафе стоят девушка и двое мужчин — один с бородой и забранными в «пучок» волосами, другой — брюнет с густыми бровями. Они агрессивно что-то обсуждают, девушка отходит в сторону, а брюнет один раз бьет бородатого по лицу — тот падает на асфальт и не двигается. Оппонент начинает бить его ногами, но его останавливает третий мужчина. Девушка неспешно подходит к упавшему и пытается привести его в чувство. Тот в сознании — поднимает руку.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Эти события разворачивались еще в субботу, а накануне 32-летний подозреваемый был задержан. Его 39-летний оппонент серьезно пострадал и попал в больницу, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

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