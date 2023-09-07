В Петербурге задержали чернобрового бойца, избившего длинноволосого соперника у кафе на Московском

В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины у кафе на Московском проспекте, 4. Конфликт разгорелся еще в заведении — по предварительным данным, из-за девушки.



Кадры с места событий 7 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. У кафе стоят девушка и двое мужчин — один с бородой и забранными в «пучок» волосами, другой — брюнет с густыми бровями. Они агрессивно что-то обсуждают, девушка отходит в сторону, а брюнет один раз бьет бородатого по лицу — тот падает на асфальт и не двигается. Оппонент начинает бить его ногами, но его останавливает третий мужчина. Девушка неспешно подходит к упавшему и пытается привести его в чувство. Тот в сознании — поднимает руку.