«Антарктида — она у всех своя». Петербургскому фонду в поддержку спортсменов с инвалидностью исполнилось 13 лет

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7 сентября петербургский Благотворительный фонд в поддержку паралимпийского спорта «Точка опоры» отмечает день рождения — ему исполнилось 13 лет. За эти годы фонд оказал помощь паралимпийцам Санкт-Петербурга на десятки миллионов рублей и поддержал десятки видов спорта. Некоторыми итогами своей работы фонд поделился с «Фонтанкой».



Фонд «Точка опоры» начал свою работу в сентябре 2010 года. Его основная цель — содействие развитию адаптивного спорта, формированию уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека. Направления работы: оказание оперативной адресной помощи спортсменам и федерациям, когда нет возможности выделения средств из госбюджета на покупку инвентаря, экипировки, оплаты выездов на соревнования; поддержка соревнований и популяризация паралимпийского спорта; реализация образовательных, социально-культурных проектов и многое другое.



За годы работы фонд запустил множество программ. Например, в 2012 году начал работу образовательный проект «Паралимпийские уроки». Это встречи школьников со спортсменами с инвалидностью, которые без лишних слов учат ребят уважительному отношению к индивидуальным особенностям человека, рассказывают, как корректно обращаться к людям с инвалидностью и правильно предлагать помощь, о буллинге, уверенности в себе, инклюзии и о том, что «все мы разные и все мы равные». Изначально проект был нацелен на учащихся школ, что отразилось в названии. Но с годами стало понятно, что истории и опыт параспортсменов полезны слушателям на любом этапе жизни.



В 2016 году был реализован совместный проект фонда и Государственного Эрмитажа — ВДОХ_ВДОХ / IN_INBREATHE, рассказывающий истории двенадцати петербургских спортсменов с инвалидностью. А в 2020-м был запущен YouTube-канал «Вдох_Вдох». Как говорят в фонде, хотя его герои — спортсмены с инвалидностью, он не об инвалидах, а о любви к жизни, неэкономном мышлении и бессмысленности стереотипов.

Поддерживает фонд и различные мероприятия. В частности, в этом году «Точка опоры» стал генеральным благотворительным партнёром марафона с более чем 30-летней историей «Белые ночи» и полумарафона «Северная столица», а также крупнейшего российского фестиваля VK FEST 2023. Помимо этого, фонд развивает сотрудничество с социально ответственным бизнесом, проводя акции и реализуя совместные программы по поддержке спортсменов с инвалидностью.



Немало у фонда и его проектов наград. Так, «Точка опоры» в двенадцатый раз стала «Лучшим партнёром года» Спортивной Федерации спорта инвалидов и Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. Сайт фонда дважды становился лауреатом Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» в номинации «Спорт равных возможностей». На сайте собрана полная информация о доступных адаптивных видах спорта в Санкт-Петербурге для детей и взрослых. Проект «Вдох_Вдох» в 2020 году стал финалистом Премии Рунета как Youtube-канал. А в этом году директор фонда Анна Афанасьева стала лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 от Собака.ru.



Но самая главная задача фонда — поддержка спортсменов с инвалидностью вне зависимости от типа заболевания и возраста, и различных видов спорта, в том числе и новых, ещё не включенных в официальный реестр и не получающих средства из госбюджета.

Первый чемпионат по рейс-раннингу Фото: Татьяна Свистулина Марафон «Белые ночи» Фото: БФ «Точка опоры» Команда фонда на вручении премии Собака.ру — Наталья Стародубцева, Анна Афанасьева и Лиза Казарина Фото: БФ «Точка опоры» Съёмки проекта Вдох_Вдох с Аллой Смеловой (танцы на колясках) Фото: Мария Агеева Всероссийские спортивные соревнования по регби на колясках (2023 г.) Фото: БФ «Точка опоры» Чемпионат России по спортивному ориентированию среди лиц с ПОДА (2023 г.) Фото: БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться





В этом году фонд поддержал развитие уникального вида спорта — рейс-раннинга, доступного для людей с тяжёлыми поражениями опорно-двигательного аппарата.

«Представьте, что у вас появились крылья. Рейс-раннинг — это новые возможности и новая свобода», — говорит Георгий Пелехов, спортсмен с ДЦП.

Кроме того, фонд дал старт абсолютно новому виду спорта для Санкт-Петербурга — моноскибобу.

«Ковёр-самолёт, боб, монолыжа, болид Формулы-1. У него много имён, а смысл в том, какую невероятную свободу он может подарить людям, привыкшим к ограничениям коляски или протезов. Эта штуковина позволяет разгоняться за 100 км/час, погонять по снежным горам! Можно ли вообще мечтать о таком, сидя на коляске? Теперь можно», — делится Сергей Александров, старший тренер петербургской сборной по горным лыжам лиц с ПОДА, единственный в России горнолыжник на протезах, участник зимних Паралимпийских игр-2018.



Только за один год фонд «Точка опоры» поддержал более 20 видов адаптивного спорта.



Для самих людей с инвалидностью спорт — право на социализацию, на полноценный образ жизни. Благодаря поддержке фонда петербургские спортсмены получили возможность не только тренироваться, но и выезжать на турниры — за их плечами сотни соревнований различных уровней, на счету — сотни медалей.

«Считаю, что спорт — отличный способ интеграции людей с инвалидностью в общество. Хочу, чтобы как можно больше ребят имели возможность и оборудование заниматься спортом и социализироваться», — говорит Наташа Камолинкова, попечитель фонда, блогер, мастер спорта (регби на колясках, трейл-о).



Но без посторонней помощи развитие адаптивного спорта порой просто невозможно. Иногда нет средств ни на спортивную форму, ни на инвентарь — недостаток государственного финансирования на протяжении многих лет остаётся главной проблемой для спорта инвалидов, а само финансирование сложное и запутанное, «Фонтанка» рассказывала об этом. Поэтому к дню рождения фонда «Точка опоры» Наташа Камолинкова запустила сбор, поддержать который и сделать вклад в продвижение адаптивного спорта может каждый.

