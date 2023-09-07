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    Умер бывший главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

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    Ушел из жизни легендарный журналист, бывший главный редактор Советского информбюро, дипломат, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. 15 августа ему исполнилось 100 лет. О смерти сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на родных и близких Мамедова.

    Накануне 100-летнего юбилея он был представлен к ордену Александра Невского.

    Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Участник Великой Отечественной войны. В июне 1941 года поступил в авиационное училище. После травмы и отчисления вернулся в Баку и пошёл на курсы военных переводчиков Разведуправления Генерального штаба РККА. В 1944–1945 годах — пресс-атташе советского посольства в Италии. В Нюрнбергском процессе участвовал в составе советской части международного трибунала. До 1950 года проработал в системе МИД на различных должностях. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956–1959 годах был советником-посланником посольства СССР в Вашингтоне, главным редактором журнала «СССР». В1959–1960 годах — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, в 1961 году стал первым зампредом АПН. С 1962 года до 1985 года — первый зампредседателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. Награжден семью орденами и десятью медалями.

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