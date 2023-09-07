Умер бывший главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

Ушел из жизни легендарный журналист, бывший главный редактор Советского информбюро, дипломат, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. 15 августа ему исполнилось 100 лет. О смерти сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на родных и близких Мамедова.



Накануне 100-летнего юбилея он был представлен к ордену Александра Невского.



Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Участник Великой Отечественной войны. В июне 1941 года поступил в авиационное училище. После травмы и отчисления вернулся в Баку и пошёл на курсы военных переводчиков Разведуправления Генерального штаба РККА. В 1944–1945 годах — пресс-атташе советского посольства в Италии. В Нюрнбергском процессе участвовал в составе советской части международного трибунала. До 1950 года проработал в системе МИД на различных должностях. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956–1959 годах был советником-посланником посольства СССР в Вашингтоне, главным редактором журнала «СССР». В1959–1960 годах — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, в 1961 году стал первым зампредом АПН. С 1962 года до 1985 года — первый зампредседателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. Награжден семью орденами и десятью медалями.