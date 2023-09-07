Кольца, подставки для яиц и 8 млн рублей пропали из квартиры пенсионера в Петербурге

Житель Приморского района заявил о квартирной краже на 8 млн рублей. Воры не погнушались и мелочами.
77-летний петербуржец пришел в полицию накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. По предварительной информации, пенсионер вернулся в квартиру на Торжковской улице после недельного отсутствия и обнаружил следы чужого присутствия. Из комода в одной из комнат пропали его накопления — 8,1 млн рублей, а также четыре золотых кольца и две подставки под яйца.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.