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    Кольца, подставки для яиц и 8 млн рублей пропали из квартиры пенсионера в Петербурге

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    Житель Приморского района заявил о квартирной краже на 8 млн рублей. Воры не погнушались и мелочами.

    77-летний петербуржец пришел в полицию накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. По предварительной информации, пенсионер вернулся в квартиру на Торжковской улице после недельного отсутствия и обнаружил следы чужого присутствия. Из комода в одной из комнат пропали его накопления — 8,1 млн рублей, а также четыре золотых кольца и две подставки под яйца.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    КражаКольцаПенсионер
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