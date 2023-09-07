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    Чертову дюжину орденов вынес незваный гость из коммуналки на Загородном

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    Петербурженка обнаружила, что из ее комнаты в коммунальной квартире пропали дорогие сердцу вещи. Она посчитала, что несколько месяцев назад их кто-то стащил.

    Речь шла о 13 орденах общей стоимостью в 26 тысяч рублей, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. В полицию 41-летняя горожанка обратилась два дня назад и заявила, что ордена кто-то унес в промежутке времени с апреля по июнь.

    Всего в квартире шесть комнат, она находится на пятом этаже шестиэтажки. Полиция изъяла замок и ключ, скоро может быть возбуждено уголовное дело.

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