Чертову дюжину орденов вынес незваный гость из коммуналки на Загородном

Петербурженка обнаружила, что из ее комнаты в коммунальной квартире пропали дорогие сердцу вещи. Она посчитала, что несколько месяцев назад их кто-то стащил.



Речь шла о 13 орденах общей стоимостью в 26 тысяч рублей, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. В полицию 41-летняя горожанка обратилась два дня назад и заявила, что ордена кто-то унес в промежутке времени с апреля по июнь.



Всего в квартире шесть комнат, она находится на пятом этаже шестиэтажки. Полиция изъяла замок и ключ, скоро может быть возбуждено уголовное дело.

