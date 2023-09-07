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    Вручение почётного «Оскара» перенесли из-за забастовки в Голливуде

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    Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла 14-ю церемонию вручения премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный «Оскар») с 18 ноября 2023 года на 9 января 2024 года. Причина — забастовка актеров и сценаристов в Голливуде, не позволяющая им участвовать в продвижении своих работ. По условиям забастовки, они не могут заниматься какой-либо рекламной деятельностью. Об этом пишет 6 сентября журнал Vanity Fair.

    На этой церемонии почетные награды должны получить актриса Анжела Бассетт, режиссеры Мишель Сэттер и Мел Брукс и редактор (киномонтажер) Кэрол Литтлтон.

    Церемония официально отменялась только один раз в истории, в 2021 году, во время пандемии коронавируса. Вместо этого Академия вручила две почетные награды — Тайлеру Перри и Фонду кино и телевидения — 25 апреля того же года. В 2022 году мероприятие было перенесено с января на март из-за всплеска COVID-19 и проводилось в небольшом помещении с маленьким числом гостей.

    Почетный «Оскар» присуждается за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией».

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    ОскарАмериканская киноакадемияКинопремияГолливудЗабастовка голливудских актеров
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