Вручение почётного «Оскара» перенесли из-за забастовки в Голливуде

Американская академия кинематографических искусств и наук перенесла 14-ю церемонию вручения премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный «Оскар») с 18 ноября 2023 года на 9 января 2024 года. Причина — забастовка актеров и сценаристов в Голливуде, не позволяющая им участвовать в продвижении своих работ. По условиям забастовки, они не могут заниматься какой-либо рекламной деятельностью. Об этом пишет 6 сентября журнал Vanity Fair.



На этой церемонии почетные награды должны получить актриса Анжела Бассетт, режиссеры Мишель Сэттер и Мел Брукс и редактор (киномонтажер) Кэрол Литтлтон.

