Два большегруза не поделили трассу Москва — Петербург. Столкнулись у 666-го километра

На полупустой в это время суток трассе М-10 (Москва — Петербург) не смогли разъехаться два большегруза. Оба марки Volvo. Оба двигались в сторону Петербурга. И оба только что миновали имеющий дурную славу 666-й километр трассы.

Как сообщает телеграм-канал «Дорожный инспектор», водитель грузовика, который ехал сзади, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущей фурой с полуприцепом.



В результате водитель первого грузовика попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Судя по данным «Яндекс.Навигатора», разбитые большегрузы до сих пор находятся на месте ДТП. Они занимают две полосы из трех. Затор не создают, но другим водителям приходится снижать скорость на этом участке.

