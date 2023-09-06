Сахар в России подешевел впервые с февраля 2023 года

В России впервые с февраля 2023 года подешевел сахарный песок. Об этом 6 сентября сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.



По информации главного статистического ведомства, на неделе с 29 августа по 4 сентября цены на сахар снизились на 0,25%. В 43 регионах продукт подешевел на 0,1–3,9% , в 25 субъектах — подорожал на 0,1–1,4% . В 17 регионах цены на него за неделю не изменились.

Снижение цен на сахар в недельном выражении произошло впервые с февраля 2023 года. В последний раз оно было зафиксировано на неделе с 7 по 13 февраля и составило 0,24%.