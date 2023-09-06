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    Сахар в России подешевел впервые с февраля 2023 года

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    В России впервые с февраля 2023 года подешевел сахарный песок. Об этом 6 сентября сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

    По информации главного статистического ведомства, на неделе с 29 августа по 4 сентября цены на сахар снизились на 0,25%. В 43 регионах продукт подешевел на 0,1–3,9%, в 25 субъектах — подорожал на 0,1–1,4%. В 17 регионах цены на него за неделю не изменились.

    Снижение цен на сахар в недельном выражении произошло впервые с февраля 2023 года. В последний раз оно было зафиксировано на неделе с 7 по 13 февраля и составило 0,24%.

    Впрочем, на общей картине это отразится слабо. Сейчас, по данным Росстата, цена килограмма сахара в целом по России около 76 рублей. До событий февраля 2022 года сахар стоил около 58 рублей за килограмм, а через год, когда цены успели вырасти на фоне санкционных шоков и затем снизиться, — около 62 рублей за кило. После этого цены на сахар снова пошли вверх и добрались до сегодняшних отметок.

    С начала года по 4 сентября сахар в России подорожал на 18,8%. Почти настолько же (17,7%) с начала года подорожали бананы. Но всё равно им еще далеко до яблок (33,5%), моркови (36,6%) и капусты (51,6%). При этом полностью завозные импортные легковушки за это же время выросли в цене всего на 3,7%, следует из отчета Росстата.

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