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    Петербуржца оштрафовали за участие в женских коммунальных прениях из-за бельевых веревок

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    Коммунальная драма из-за сохнущего белья произошла в Колпинском районе Петербурга. Мужчину, который отважился вмешаться в женскую свару, остудили штрафом.

    Как сообщает 6 сентября Объединенная пресс-служба судов города, страсти бушевали в общежитии поселка Металлострой. Дискуссию на повышенных тонах две соседки устроили вокруг бельевых веревок. На шум явился муж одной из женщин, который для начала пообещал снести веревки раздора топором, а после сказал соседке все, что он о ней думает. Парламентских выражений он при этом не выбирал, но сравнения с самкой собаки женщина уже не стерпела.

    Мировой судья судебного участка №80 привлекла мужчину к административной ответственности по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление). Участие в женской ссоре обойдется ему в три тысячи рублей штрафа.

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