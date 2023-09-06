«Я себе не могу позволить купить». В парламенте Петербурга обсудили, нужно ли поддерживать местных дизайнеров

Власти Петербурга планируют в 2024 году потратить 173,8 млрд рублей на проект «Петербургский дизайн». Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании 6 сентября.
Сейчас бутики «Петербургский дизайн» работают в трех петербургских торговых комплексах, площади в которых арендуются на средства бюджета. В следующем году КППИТ рассчитывает субсидировать пять пространств, в которых разместят коллекции 100 участников. «Мы хотели бы расширить проект и добавить компенсацию [дизайнерам], если они отшивают на петербургских предприятиях», — сказал Соловейчик.
Необходимость таких трат вызвала вопросы у депутатов. Так, представитель партии «Новые люди» Дмитрий Панов рассказал, что некоторые предметы одежды в «Петербургском дизайне» стоят 18 тысяч рублей. «Я себе не могу позволить купить», — отметил парламентарий, предложив вместо дизайнеров поддерживать предприятия легкой промышленности.
«Одежда в современном мире — не только защита от плохой погоды, но и средство самовыражения человека», — парировал Кирилл Соловейчик. По его словам, качественная красивая одежда все равно пользуется спросом, а коллекции, которые разрабатывают дизайнеры, отшивают предприятия швейной промышленности.