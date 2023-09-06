«Я себе не могу позволить купить». В парламенте Петербурга обсудили, нужно ли поддерживать местных дизайнеров

Власти Петербурга планируют в 2024 году потратить 173,8 млрд рублей на проект «Петербургский дизайн». Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании 6 сентября.



Сейчас бутики «Петербургский дизайн» работают в трех петербургских торговых комплексах, площади в которых арендуются на средства бюджета. В следующем году КППИТ рассчитывает субсидировать пять пространств, в которых разместят коллекции 100 участников. «Мы хотели бы расширить проект и добавить компенсацию [дизайнерам], если они отшивают на петербургских предприятиях», — сказал Соловейчик.