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    Власти Петербурга в 2024 году отремонтируют 10 городских бань. Работы обещают провести без закрытия

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    Смольный хочет потратить почти 770 млн рублей на реновацию бань. Об этом 6 сентября рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании.

    По его словам, на эти деньги можно отремонтировать 10 комплексов, принадлежащих городу.

    Всего программа рассчитана на 2024–2025 годы. Работы будут проводиться в зависимости от состояния бани — от косметического ремонта до создания комфортных условий. Ремонт планируется осуществить без закрытий бань для посетителей.

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