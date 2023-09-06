Власти Петербурга в 2024 году отремонтируют 10 городских бань. Работы обещают провести без закрытия

Смольный хочет потратить почти 770 млн рублей на реновацию бань. Об этом 6 сентября рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2024–2026 годы в Законодательном собрании.

По его словам, на эти деньги можно отремонтировать 10 комплексов, принадлежащих городу.



Всего программа рассчитана на 2024–2025 годы. Работы будут проводиться в зависимости от состояния бани — от косметического ремонта до создания комфортных условий. Ремонт планируется осуществить без закрытий бань для посетителей.