Аквафитнес как стиль жизни. Ленинградский зоопарк показал, что нужно для счастья белому медведю

Ленинградский зоопарк 6 сентября опубликовал в своем телеграм-канале видео тренировок белой медведицы Хаарчааны. Звезда петербургского зверинца на глазах у посетителей осваивает новую игрушку.
Тренажер из пяти канистр для воды, веревок и канализационной трубы собрали для нее сотрудники зоопарка. Подобные конструкции — любимые спортивные снаряды Хаарчааны и секрет ее прекрасной физической формы. Посмотрите, как она довольна обновкой.
Белые медведи — признанные рекордсмены в водных видах спорта. Они могут проводить на плаву в открытом море несколько суток подряд.
Официально зафиксированный рекорд — заплыв белой медведицы в море Бофорта, за время которого она преодолела
Марафонский заплыв продолжался