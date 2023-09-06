Аквафитнес как стиль жизни. Ленинградский зоопарк показал, что нужно для счастья белому медведю

Тренажер из пяти канистр для воды, веревок и канализационной трубы собрали для нее сотрудники зоопарка. Подобные конструкции — любимые спортивные снаряды Хаарчааны и секрет ее прекрасной физической формы. Посмотрите, как она довольна обновкой.

Белые медведи — признанные рекордсмены в водных видах спорта. Они могут проводить на плаву в открытом море несколько суток подряд.

Официально зафиксированный рекорд — заплыв белой медведицы в море Бофорта, за время которого она преодолела 685 километров . Хищница направлялась от Аляски к паковым льдам, чтобы там поохотиться на тюленей (примерно так же, как Хаарчаана играет с канистрами).