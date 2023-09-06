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    Аквафитнес как стиль жизни. Ленинградский зоопарк показал, что нужно для счастья белому медведю

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    Ленинградский зоопарк 6 сентября опубликовал в своем телеграм-канале видео тренировок белой медведицы Хаарчааны. Звезда петербургского зверинца на глазах у посетителей осваивает новую игрушку.

    Тренажер из пяти канистр для воды, веревок и канализационной трубы собрали для нее сотрудники зоопарка. Подобные конструкции — любимые спортивные снаряды Хаарчааны и секрет ее прекрасной физической формы. Посмотрите, как она довольна обновкой.

    Ленинградский зоопарк

    Белые медведи — признанные рекордсмены в водных видах спорта. Они могут проводить на плаву в открытом море несколько суток подряд.

    Официально зафиксированный рекорд — заплыв белой медведицы в море Бофорта, за время которого она преодолела 685 километров. Хищница направлялась от Аляски к паковым льдам, чтобы там поохотиться на тюленей (примерно так же, как Хаарчаана играет с канистрами).

    Марафонский заплыв продолжался 9 дней без перерыва, и за это время медведица потеряла 20% своего веса.

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