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    Наказал за покусанную крысу. Россиянин скинул с девятого этажа беременную собаку

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    В городе Киселевск Кемеровской области женщина одного из многоквартирных домов стала свидетелем того, как 48-летний сосед скинул из окна девятого этажа беременную собаку. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МВД.

    Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что животное скинул 48-летний местный житель. Правоохранителям он сказал, что «наказал» свою собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. Собака от полученных травм скончалась.

    На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с российским законом.

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