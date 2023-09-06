Российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпийские игры

Российские фехтовальщики потеряли шансы на участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, заявил глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью РИА Новости.



По его словам, это случилось после закрытия полугодичных квалификационных соревнований. Таким образом, россияне просто уже не смогут отобраться на главные старты четырехлетия.



«Полгода отбора уже закончились. Мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Полгода уже прошло, ведущие спортсмены не допущены. Радует, что создаются все условия для соревнований, которые проходят внутри нашей страны и которые еще будут. Это соревнования БРИКС в июне и Игры дружбы в сентябре. Это хоть как-то мотивирует спортсменов заниматься, но многие, честно говоря, уже закончили. Тренировки без соревнований — это фитнес», — подчеркнул Мамедов.

