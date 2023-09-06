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    SHAMAN выстрелит из пушки Нарышкина бастиона, и не только

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    Певца SHAMAN в Петербурге ждет насыщенная программа в связи с его концертом в субботу. Как сообщили 6 сентября в городском комитете по культуре, мероприятия начнутся еще за день до выступления.

    Так, 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, артист примет участие в возложении цветов на Пискаревском мемориале. Дело в том, что прадед Ярослава Дронова — Михаил Селедкин — освобождал город в составе Ленинградского фронта.

    А 9 сентября SHAMAN примет участие в церемонии полуденного выстрела с бастиона Петропавловской крепости.

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