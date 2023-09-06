«Не потеряй его и не сломай». В Репино снесли ресторан «Максим»

Здания, в котором некогда располагался репинский ресторан «Максим», больше нет. Общая площадь помещений составила более 1,2 тысяч «квадратов». О сносе 6 сентября сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.



Ресторан «Максим» был построен незаконно. Собственники арендовали у города землю для размещения временного ресторанного комплекса без права возведения капитальных строений. Действие договора истекло еще в 2018 году, а комитет по контролю за имуществом вдруг обнаружил на участке трехэтажное капитальное строение.

