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    «Не потеряй его и не сломай». В Репино снесли ресторан «Максим»

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    Здания, в котором некогда располагался репинский ресторан «Максим», больше нет. Общая площадь помещений составила более 1,2 тысяч «квадратов». О сносе 6 сентября сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

    Ресторан «Максим» был построен незаконно. Собственники арендовали у города землю для размещения временного ресторанного комплекса без права возведения капитальных строений. Действие договора истекло еще в 2018 году, а комитет по контролю за имуществом вдруг обнаружил на участке трехэтажное капитальное строение.

    Сносить здание начали 7 августа. На то, чтобы завершить работы, ушел почти целый месяц.

    «Отмечу, что это первый для ККИ снос самостроя такого масштаба. Собственнику здания придется возместить городу стоимость демонтажных работ. Соответствующий иск уже подан в суд», — отметил Корабельников.

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