«Не потеряй его и не сломай». В Репино снесли ресторан «Максим»

Здания, в котором некогда располагался репинский ресторан «Максим», больше нет. Общая площадь помещений составила более 1,2 тысяч «квадратов». О сносе 6 сентября сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.
Ресторан «Максим» был построен незаконно. Собственники арендовали у города землю для размещения временного ресторанного комплекса без права возведения капитальных строений. Действие договора истекло еще в 2018 году, а комитет по контролю за имуществом вдруг обнаружил на участке трехэтажное капитальное строение.
Сносить здание начали 7 августа. На то, чтобы завершить работы, ушел почти целый месяц.
«Отмечу, что это первый для ККИ снос самостроя такого масштаба. Собственнику здания придется возместить городу стоимость демонтажных работ. Соответствующий иск уже подан в суд», — отметил Корабельников.