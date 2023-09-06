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    Минувшее лето стало одним из самых солнечных в Петербурге

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    Лето 2023 года стало третьим в топе самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России. Но это не касается Петербурга, наше лето заняло лишь 11-ю строчку со средней температурой 18,5 градусов. Об этом 6 сентября рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

    Теплый сезон был еще и сухим. За три месяца выпало всего лишь 79% осадков от нормы. Это даже не половина всех летних дождей 2016 года, например.

    А вот солнечная статистика не подвела. Колесов отмечает, что общее количество солнечного сияния — 886,3 часа в течение 91 дня — стало пятым значением среди самых солнечных лет. Так, лето 2023 года совсем немного отстало от рекордсмена — года 1999-го.

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