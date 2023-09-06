Минувшее лето стало одним из самых солнечных в Петербурге

Лето 2023 года стало третьим в топе самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в России. Но это не касается Петербурга, наше лето заняло лишь 11-ю строчку со средней температурой 18,5 градусов. Об этом 6 сентября рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.



Теплый сезон был еще и сухим. За три месяца выпало всего лишь 79% осадков от нормы. Это даже не половина всех летних дождей 2016 года, например.



А вот солнечная статистика не подвела. Колесов отмечает, что общее количество солнечного сияния — 886,3 часа в течение 91 дня — стало пятым значением среди самых солнечных лет. Так, лето 2023 года совсем немного отстало от рекордсмена — года 1999-го.

