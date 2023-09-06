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    Котенок застрял в трубе американских горок в Калининграде. Доставали его с помощью шланга

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    1 комментарий

    МЧС России

    Калининградские спасатели в ночь на 6 сентября провели ювелирную операцию по вызволению котенка, застрявшего в американских горках. Конструкция аттракциона стала для малыша ловушкой.

    Котенок залез в трубу американских горок в калининградском парке отдыха «Центральный», сообщает 6 сентября пресс-служба МЧС России. Очевидцы несколько дней слышали жалобное мяукание, пока наконец не вызвали МЧС. Собственники аттракциона отнеслись к ситуации с пониманием, пустили спасателей поздно вечером на территорию парка и разрешили провести манипуляции с конструкцией горок.

    Достать малыша из трубы оказалось не так-то просто. Чтобы не навредить котенку, спасатели осторожно проталкивали его к выходу при помощи шланга. Спасательная операция продлилась около полутора часов. Натерпевшийся стресса котенок, посидев тихо в руках сотрудника МЧС, быстро показал боевой характер.

    «Сейчас малыш в безопасности и уже обрел заботливых хозяев», — добавляют в МЧС.

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    КалининградАттракционыСпасли котенка
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    Комментарии 1

    Гость06 Сен 2023 в 12:55
    Ура!)
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