Котенок застрял в трубе американских горок в Калининграде. Доставали его с помощью шланга

Котенок залез в трубу американских горок в калининградском парке отдыха «Центральный», сообщает 6 сентября пресс-служба МЧС России . Очевидцы несколько дней слышали жалобное мяукание, пока наконец не вызвали МЧС. Собственники аттракциона отнеслись к ситуации с пониманием, пустили спасателей поздно вечером на территорию парка и разрешили провести манипуляции с конструкцией горок.

Калининградские спасатели в ночь на 6 сентября провели ювелирную операцию по вызволению котенка, застрявшего в американских горках. Конструкция аттракциона стала для малыша ловушкой.

Достать малыша из трубы оказалось не так-то просто. Чтобы не навредить котенку, спасатели осторожно проталкивали его к выходу при помощи шланга. Спасательная операция продлилась около полутора часов. Натерпевшийся стресса котенок, посидев тихо в руках сотрудника МЧС, быстро показал боевой характер.

«Сейчас малыш в безопасности и уже обрел заботливых хозяев», — добавляют в МЧС.