Не зная преград. Чтобы пробраться к кассе, мужчина в Жуковском отвёрткой проделал ход в стене

Целеустремлённость преступников не знает границ и преград. Стены оказались не страшны для 40-летнего мужчины в подмосковном городе Жуковском. У него всё получилось, но и у полиции тоже.
Как сообщает 6 сентября подмосковная полиция, в торговый павильон на улице Чкалова под покровом ночи проник злоумышленник. Он с помощью отвертки сделал дыру в стене, отодвинул холодильник, преграждающий ему вход, и вошёл внутрь. Забрав из кассы 18 тысяч рублей, он таким же манером покинул место действия.
Однако сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Жуковскому провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность и задержали подозреваемого при входе в метро «Ясенево». Это оказался 40-летний житель Ярославской области, ранее неоднократно судимый. Правда, деньги он, по его словам, уже потратил. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). С мужчины взята подписка о невыезде.