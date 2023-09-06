«Начался климатический кризис». ООН назвала минувшее лето самым жарким за всю историю наблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом во среду, 6 сентября, сообщила Всемирная метеорологическая организация (часть ООН).
«На Земле только что были самые жаркие три месяца за всю историю наблюдений», — сказано в публикации.
По данным организации, уже третий месяц глобальная температура поверхности моря находится на беспрецедентно высоком уровне, а протяженность морского льда в Антарктике остается на рекордно низком уровне для этого времени года.
«В целом август был примерно на 1,5 °C теплее, чем в среднем в доиндустриальный период за 1850–1900 годы», — говорится в сообщении ООН.
Весь нынешний год пока оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений после 2016 года.
«Наша планета только что пережила сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис. Ученые уже давно предупреждают, к чему приведет наша зависимость от ископаемого топлива. Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за климатические решения. Мы все еще можем избежать худшего из климатического хаоса», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.