«Начался климатический кризис». ООН назвала минувшее лето самым жарким за всю историю наблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом во среду, 6 сентября, сообщила Всемирная метеорологическая организация (часть ООН).

«На Земле только что были самые жаркие три месяца за всю историю наблюдений», — сказано в публикации.

По данным организации, уже третий месяц глобальная температура поверхности моря находится на беспрецедентно высоком уровне, а протяженность морского льда в Антарктике остается на рекордно низком уровне для этого времени года.



«В целом август был примерно на 1,5 °C теплее, чем в среднем в доиндустриальный период за 1850–1900 годы», — говорится в сообщении ООН.

