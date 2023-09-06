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    Били ножом и подожгли. Бездомного задержали в Ленобласти по делу об убийстве 30-летней давности

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    14 комментариев

    Полиция отыскала подозреваемого в убийстве девушки, которое произошло 30 лет назад в Гатчинском районе Ленобласти. Жертв должно было быть две, но одна выжила.

    Накануне оперативники уголовного розыска задержали 55-летнего ныне бездомного уроженца Азербайджана, стало известно «Фонтанке» 6 сентября. Следствие полагает, что в мае 1993 года он вместе со знакомым по имени Мариф обманом вывез двух девушек к деревне Старое Химголово. Там одну из них изнасиловали на обочине и много раз били ножом в спину и шею, в результате чего девушка погибла. Вторую тоже били лезвием в шею и подожгли, но она пришла в сознание, когда нападавшие скрылись.

    Подозреваемого доставили в районный отдел Следственного комитета и отправили в камеру, сообщает 47news. За последние 20 лет его судили по «наркотической» статье и за подделку документов.

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    Комментарии 14

    Гость06 Сен 2023 в 11:45
    Его карма покарала!
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