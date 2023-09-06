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    AP: Туристы погибли в результате ливней в Греции, Болгарии и Турции

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    5 комментариев

    Со вторника сильные ливни бушуют в Греции, Турции и Болгарии, вызывая наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек, пишет 6 августа The Associated Press. Двое из них погибли из-за сильного потока, который унес людей из лагеря на северо-западе Турции.

    Автор: FRANCE 24

    Болгария

    Два человека погибли в результате сильных ливней, которые обрушились на черноморское побережье Болгарии. Информацию об этом передает Болгарское радио.

    Уточняется, что за последние сутки в Царево выпало осадков в 8 раз больше месячной нормы. Более 100 человек эвакуированы с пляжной полосы и из кемпингов.

    Премьер-министр Болгарии Николай Денков подтвердил, что эти люди погибли из-за наводнений, вызванных интенсивными дождями в районе Царево. Он также подчеркнул, что спасательные службы активно работают над предотвращением дополнительных чрезвычайных ситуаций и обеспечивают безопасность местных жителей и туристов.

    «Отдыхающих эвакуировали с побережья, в настоящее время все туристы находятся в безопасности», — заявил премьер-министр.

    Турция

    Администрация губернатора Давута Гюля сообщает, что 5 сентября в Стамбуле проливной дождь затопил улицы в двух районах, в результате чего погибли по меньшей мере двое.

    Утром 6 августа министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что еще четыре человека пропали без вести. Они могли погибнуть после того, как наводнение захлестнуло лагерь в провинции Кыркларели, недалеко от границы с Болгарией. Он уточнил, что в момент обрушения воды на месте находилось около 12 отдыхающих. Поисковая группа обнаружила два тела.

    Греция

    Полиция Греции запретила движение в Волосе, в горном районе Пелион и на курортном острове Скиатос из-за рекордных дождей, которые привели к гибели как минимум одного человека, уточняет AP. По информации пожарной части, один мужчина погиб недалеко от Волоса, когда стена прогнулась и упала на него. Еще пять человек пропали без вести, возможно, их снесло паводками.

    В районе Пелиона ручьи вышли из берегов и смыли машины, а камнепады заблокировали дороги. Из-за непогоды разрушен небольшой мост, жители остались без электричества.

    Вечером 5 сентября в Пелионе выпало 75,3 сантиметра осадков, сообщает Метеорологическая служба Греции. В районе Афин выпало порядка 40 сантиметров осадков.

    Ожидается, что ливень утихнет после полудня 6 сентября, уточнил министр климатического кризиса и гражданской защиты Греции Василис Кикилиас.

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    Комментарии 5

    Гость06 Сен 2023 в 11:34
    Они сами туда поехали.
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