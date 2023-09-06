Петербурженка обвинила курсанта в симуляции нищеты и невозвращении долга в полмиллиона

Жительница Петербурга обратилась в полицию в поисках справедливости. Она попросила провести проверку в отношении 22-летнего курсанта одного из военных вузов. Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, девушку возмутил тот факт, что их любовь прошла, но остался долг. Не Родине, а денежный.



По словам петербурженки, 22-летний уроженец Махачкалы встречался с ней два года. В отношениях девушка заботилась о своем возлюбленном, так как тот жаловался на тяжелую жизнь курсанта. Под предлогом отсутствия денежного довольствия он получил от своей половинки полмиллиона рублей. Теперь жительница Петербурга хотела бы эти деньги вернуть.

