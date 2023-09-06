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    Холодный тыл атлантического циклона определяет погоду в Петербурге

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    В Петербурге довольно прохладно и к тому же ветрено.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 6 сентября в городе без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, днем составит 16–18 градусов.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием тыловой, холодной части атлантического циклона, выходящего своим центром на северо-восток европейской территории страны. В такой ситуации в регионе ожидается ветреная погода с переменной облачностью, на западе территории обойдётся без существенных осадков, а в восточной половине области пройдут кратковременные дожди. <...> Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 19 градусов в течение суток. Самое холодное 6 сентября выдалось в 1961 году — 0 градусов днём, а самое тёплое — в 1968 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».

    Следующей ночью температура местами опустится до 7 градусов. Днём ожидаются те же 16–18 градусов.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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