Жизнь Миши зависит от лекарств. 14-летнему подростку нужна помощь

Миша родился с тяжёлым пороком сердца. Он перенёс несколько сложных операций, не раз оказывался в реанимации. Сейчас, чтобы поддерживать стабильное состояние, ему необходимо постоянно принимать лекарства. Но недавно начались перебои с льготным обеспечением, таблеток осталось меньше, чем на месяц, и будет ли следующая поставка, неизвестно. Купить препараты самостоятельно семье не по карману.

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Миша Новиков, 14 лет.

Врождённый порок сердца.

Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 210 000 руб.



Практически вся жизнь Миши прошла в больницах: восемь операций на сердце, установка кардиостимулятора, синегнойные инфекции, несколько реанимаций. Несмотря на все сложности и постоянную борьбу за жизнь, он остаётся улыбчивым и не унывает. Находясь в больницах, всегда поддерживает врачей, много шутит и говорит: «Всё обязательно будет замечательно!».

Сейчас Мише нужна помощь и очень срочно. После последней операции на сердце у мальчика сильно возросло давление в лёгочной артерии и упала сатурация, развилась сильнейшая лёгочная и сердечная недостаточность. Давление в лёгочной артерии было очень высоким. В такой ситуации сердце не успевает перекачивать поступающую кровь и, в буквальном смысле, начинает раздуваться, что опасно внезапной остановкой сердца. Миша с большим трудом ходил и совсем не мог подняться даже на один лестничный пролет. Добавился ещё и сильный цианоз — сильно отекают руки, ноги, живот.



Впереди у таких пациентов пересадка сердца и лёгких. Но такая трансплантация может быть выполнена только по достижении совершеннолетнего возраста. А до этого времени нужно ещё дожить.

После операции врачи назначили лекарственные препараты, понижающие давление в лёгочной артерии, и Миша получал их бесплатно. На фоне терапии ушли отёки, повысилась сатурация, стало легче дышать. Снова появилось желание учиться, общаться с друзьями. А ещё он мечтает научиться играть на гитаре.



Но некоторое время назад начались перебои с обеспечением лекарствами. Сейчас таблеток осталось меньше, чем на месяц. Когда их выдадут в следующий раз и выдадут ли вообще, неизвестно, а прерывать лечение нельзя, это может привести к необратимым последствиям. Купить медикаменты самостоятельно у семьи нет возможности. За помощью родители мальчика обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает поддержку взрослым и детям с такими патологиями. Фонд открыл сбор средств.

