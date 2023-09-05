Первый за 30 лет самолет из Мьянмы сел в Новосибирске

Россия после 30-летнего перерыва возобновила авиасообщение с Мьянмой. Первый регулярный рейс 5 сентября прибыл в Новосибирск, сообщает Росавиация.
Рейс авиакомпании Myanmar Airways International выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск и приземлился в аэропорту Толмачево. Самолет встречали представители руководства Новосибирской области, аэропорта и Росавиации, а также посол республики Союз Мьянма в Российской Федерации. Открытие прямых рейсов в Мьянму создает дополнительные возможности для туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии, отмечают в федеральном агентстве воздушного транспорта.
Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.