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    Первый за 30 лет самолет из Мьянмы сел в Новосибирске

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    Фото: Росавиация
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    Россия после 30-летнего перерыва возобновила авиасообщение с Мьянмой. Первый регулярный рейс 5 сентября прибыл в Новосибирск, сообщает Росавиация.

    Рейс авиакомпании Myanmar Airways International выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск и приземлился в аэропорту Толмачево. Самолет встречали представители руководства Новосибирской области, аэропорта и Росавиации, а также посол республики Союз Мьянма в Российской Федерации. Открытие прямых рейсов в Мьянму создает дополнительные возможности для туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии, отмечают в федеральном агентстве воздушного транспорта.

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    Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

    Фото: Росавиация

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