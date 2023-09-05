Участникам СВО и их детям предложат бесплатные подготовительные курсы в вузах

Минобрнауки РФ опубликовало проект приказа о бесплатном приеме на подготовительные курсы в вузах участников специальной военной операции (СВО) и их детей, сообщает 5 сентября официальный сайт министерства.



Предполагается, что возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты.



«Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети и другие категории военнослужащих», — сказано в сообщении Минобрнауки.

