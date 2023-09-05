    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    758мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.54eur104.9

    Участникам СВО и их детям предложат бесплатные подготовительные курсы в вузах

    350
    9 комментариев

    Минобрнауки РФ опубликовало проект приказа о бесплатном приеме на подготовительные курсы в вузах участников специальной военной операции (СВО) и их детей, сообщает 5 сентября официальный сайт министерства.

    Предполагается, что возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты.

    «Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети и другие категории военнослужащих», — сказано в сообщении Минобрнауки.

    Как уточняет «Интерфакс», на такую льготу могут претендовать также дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей, а также Герои России и те, кто награжден тремя орденами Мужества.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинобрнаукиЛьготы для участников СВО
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close