Петербуржцы и жители Ленобласти жертвуют на благотворительность больше всех среди россиян

Средняя сумма пожертвования из Петербурга и Ленобласти в адрес различных благотворительных фондов и организаций во втором квартале 2023 года составила 883 руб. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот платежей вырос на 42%, а число пожертвований – на 33%. Об этом 5 сентября сообщает РБК со ссылкой на исследование компании ЮMoney, которая приводит цифры, опираясь на данные собственного сервиса.



На втором месте по щедрости оказались москвичи и жители Подмосковья. Здесь средняя сумма пожертвования также выросла на 6% и составила 696 руб. Объем платежей увеличился на 16%, а число пожертвований – на 10%.



Третье место занял Краснодарский край со средней суммой 465 руб. (на 5% меньше, чем год назад). При этом общий объем благотворительных платежей в регионе вырос на 27%, а число платежей – на 33%.



В целом по стране с января по август 2023 года общий оборот пожертвований вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Благотворителей стало на 44% больше, число платежей увеличилось на 48%, а средний размер пожертвования – на 10%, до 516 руб.



Самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжёлыми и редкими болезнями, людям с онкологическими заболеваниями, а также фондам, которые помогают всем нуждающимся (бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим). По итогам восьми месяцев 2023 года средний размер пожертвования на лечение детей составил около 500 руб. Это на 20% больше, чем за тот же период 2022-го. Но больше всего – в среднем 1300 руб. – россияне жертвуют в фонды, которые помогают детским домам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями.



Исследование было приурочено к Международному дню благотворительности (International Day of Charity), который отмечается ежегодно 5 сентября.

