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    Хуснуллин: Строительство обхода Адлера планируют завершить за два года

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    2 комментария

    Работы по обходу Адлера начнутся в 2024 году. Строительство дороги планируют завершить за два года. Об этом написал 5 сентября в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который посетил с рабочим визитом Сочи.

    Обход Адлера — это новый маршрут от Кудепсты до Высокого протяженностью 10 километров. По словам вице-премьера, он сократит время в пути, разгрузит существующую улично-дорожную сеть Адлера и увеличит туристический поток.

    В настоящий момент разрабатывают оптимальные инженерные и технологические решения для строительства, учитывающие горные условия и плотную застройку.

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    Комментарии 2

    Гость05 Сен 2023 в 20:27
    Врать и воровать .
    +1−0
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