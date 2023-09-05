Хуснуллин: Строительство обхода Адлера планируют завершить за два года

Работы по обходу Адлера начнутся в 2024 году. Строительство дороги планируют завершить за два года. Об этом написал 5 сентября в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который посетил с рабочим визитом Сочи.



Обход Адлера — это новый маршрут от Кудепсты до Высокого протяженностью 10 километров. По словам вице-премьера, он сократит время в пути, разгрузит существующую улично-дорожную сеть Адлера и увеличит туристический поток.



В настоящий момент разрабатывают оптимальные инженерные и технологические решения для строительства, учитывающие горные условия и плотную застройку.

