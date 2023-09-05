Финны поймали двух нарушителей на границе с Россией: одного выдал местный, второго — поддельный паспорт

Финская пограничная служба отчиталась о задержании двух россиян за два дня. На границе поймали мужчину с поддельным болгарским паспортом и еще одного нарушителя, которого заметил местный житель.
Как сообщает погранслужба Суоми 5 сентября, три дня назад мужчина был задержан на погранпункте Ваалимаа при попытке въезда в Финляндию по поддельному документу.
«Мужчина прибыл на погранпереход из России и на пограничном досмотре предъявил болгарский паспорт. Пограничник обнаружил в паспорте признаки подделки, поэтому мужчину задержали на досмотр, а его документы проверили на предмет подделки. В ходе проверки документов было установлено, что болгарский паспорт мужчины был поддельным, а документы, обнаруженные в его вещах, были фальшивыми. Кроме того, у него было три газовых распылителя и один радар-детектор».
В итоге на мужчину наложили пятилетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. А через день, вечером, в районе Йутсено, был задержан еще один россиянин, который пытался незаконно пересечь госграницу.
«По сообщению местного жителя, пограничники задержали нарушителя вблизи государственной границы. Человек подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии и был передан на рассмотрение иммиграционной службы Финляндии», — сообщили в ведомстве.
По последнему случаю финская погранслужба уже связалась с пограничниками Выборгского района.