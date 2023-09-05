Финны поймали двух нарушителей на границе с Россией: одного выдал местный, второго — поддельный паспорт

Финская пограничная служба отчиталась о задержании двух россиян за два дня. На границе поймали мужчину с поддельным болгарским паспортом и еще одного нарушителя, которого заметил местный житель.



Как сообщает погранслужба Суоми 5 сентября, три дня назад мужчина был задержан на погранпункте Ваалимаа при попытке въезда в Финляндию по поддельному документу.

«Мужчина прибыл на погранпереход из России и на пограничном досмотре предъявил болгарский паспорт. Пограничник обнаружил в паспорте признаки подделки, поэтому мужчину задержали на досмотр, а его документы проверили на предмет подделки. В ходе проверки документов было установлено, что болгарский паспорт мужчины был поддельным, а документы, обнаруженные в его вещах, были фальшивыми. Кроме того, у него было три газовых распылителя и один радар-детектор».