Эрдоган рассказал о перспективах мира в украинском конфликте: новости СВО за 5 сентября

После встречи с Путиным Эрдоган заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной маловероятны Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 сентября.



Эрдоган рассказал о перспективах мира в украинском конфликте Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Владимиром Путиным в Сочи высказался о возможном мире на Украине. По словам политика, на сегодняшний день мирные переговоры маловероятны.

— Вместо того, чтобы усугублять проблему и подливать масло в огонь, мы постарались добиться того, чтобы обе стороны встретились на общей почве. К сожалению, война, которая длится уже 1,5 года, всё еще продолжается, — передает слова турецкого лидера издание Milliyet.



Несмотря на отсутствие видимых перспектив, Эрдоган выразил надежду, что боевые действия на территории Украины завершатся миром на основе международного права. Турция готова содействовать, если стороны конфликта об этом попросят.

Ранее мы подробно рассказывали, что обсуждали Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи. На подлете к Москве отразили очередную атаку беспилотников Сегодня утром системы ПВО уничтожили беспилотник в Тверской области. О сбитом БПЛА рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Момент уничтожения беспилотника попал на видео.

Mash / t.me

Обломки сбитого дрона рухнули в селе Завидово, где находится государственная резиденция президента России — «Русь». В результате разрушений нет, никто не пострадал.

В Подмосковье над территорией городского округа Истра сбили БПЛА. По предварительным данным, на дроне находились взрывоопасные элементы, заявила глава округа Татьяна Витушева в телеграм-канале.



— По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы. Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу, — написала Татьяна Витушева.



Как сообщила глава городского округа, из-за падения БПЛА загорелся гараж в СНТ «Высоковольтник». Огонь потушили, жертв и пострадавших нет.

Позже Минобороны РФ отчиталось о сбитых средствами ПВО беспилотниках в Калужской и Московской областях.

Шойгу прокомментировал контрнаступление ВСУ Сергей Шойгу провел селекторное совещание в Минобороны России, на котором оценил ход украинского контрнаступления. — Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли, — отметил Шойгу.

Вчера, после встречи Путина и Эрдогана, Сергей Шойгу также комментировал контрнаступление ВСУ, отмечая «яростные атаки» Украины в последние 10 дней.

В Брянскую область попытались проникнуть украинские диверсанты В Брянской области сотрудники пограничного управления ФСБ России пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию России. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

— На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, — заявил губернатор.



AV БогомаZ / T.me. Поделиться Поделиться





Власти опровергли фейк о приказе о новой мобилизации В соцсетях распространился скан фейкового приказа о новой волне мобилизации, якобы изданного 4 сентября, «О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». Приказ обязывает представителей военкоматов организовать призыв на военную службу 200 тысяч человек в срок до 1 ноября 2023 года. В правительстве Челябинской области заявили, что скан является фейком. То же самое ответил и военный комиссар региона Андрей Максуров.

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Ранее слухи о возможной новой волне мобилизации комментировал депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев. Он утверждал, что слухи распространяют для появления народного недовольства и что государство пошло по другому пути, опираясь на призывы по контракту.



— Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил, бурчал. Я язык сломал говорить — мы сегодня пошли другим путем. У нас стоит план: примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет <...>, зарплата и социальные гарантии там довольно серьезные. <...> Люди идут, — заявил Андрей Гурулев. Он также отметил, что мобилизация влечет за собой давление на промышленный комплекс страны, который не готов к таким нагрузкам.