    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    762мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.62eur104.42

    Путин предложил создать национальный центр исторической памяти

    464
    31 комментарий

    России нужен национальный центр исторической памяти. Об этом во вторник, 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа», трансляция проводилась пресс-службой Кремля.

    «Не раз звучало и предложение создать национальный центр исторической памяти. <…> Хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр», — заявил глава государства.

    В своем выступлении Путин рассказал, что в последнее время история стала использоваться как оружие. «Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода», — добавил глава государства.

    Глава государства добавил, что по итогам заседания будут даны соответствующие поручения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир Путин
    ЛАЙК2
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close