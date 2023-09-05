Путин предложил создать национальный центр исторической памяти

России нужен национальный центр исторической памяти. Об этом во вторник, 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа», трансляция проводилась пресс-службой Кремля.



«Не раз звучало и предложение создать национальный центр исторической памяти. <…> Хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр», — заявил глава государства.



В своем выступлении Путин рассказал, что в последнее время история стала использоваться как оружие. «Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода», — добавил глава государства.

