В Петербурге сыграют живыми шахматами на Дворцовой. С настоящими конями и ростовыми слонами

В июле 2024 года в Петербурге проведут игру в шахматы живыми фигурами. 100 лет назад аналогичный турнир уже проходил на Дворцовой — краснофлотцы играли с красноармейцами.
О том, что Центральный район планирует провести турнир живыми шахматами, рассказала глава администрации Елена Федорова во время нулевых чтений бюджета 5 сентября. По словам чиновницы, на этот турнир район просит выделить дополнительно 4 млн рублей.
Турнир пройдёт 20 июля в Международный день шахмат. Федорова уточнила, что планируется использовать настоящих коней. На вопрос депутатов, кто будет ферзем (турнир планируется за 1,5 месяца до выборов губернатора), ответила, что в администрации готовы рассмотреть разные предложения. Слонов в отличие от коней планируют ненастоящих — в этом качестве, вероятно, выступят ростовые куклы в костюмах.
20 июля 1924 года аналогичный турнир провели на Дворцовой площади в Ленинграде. На доске боролись Красный флот в парадных белых кителях (белые фигуры) и Красная армия в полевой защитной форме (черные фигуры). Командовали фигурами советские гроссмейстеры Илья Рабинович и Петр Романовский. Ходы конем действительно выполнялись конем.