В Петербурге сыграют живыми шахматами на Дворцовой. С настоящими конями и ростовыми слонами

В июле 2024 года в Петербурге проведут игру в шахматы живыми фигурами. 100 лет назад аналогичный турнир уже проходил на Дворцовой — краснофлотцы играли с красноармейцами.



О том, что Центральный район планирует провести турнир живыми шахматами, рассказала глава администрации Елена Федорова во время нулевых чтений бюджета 5 сентября. По словам чиновницы, на этот турнир район просит выделить дополнительно 4 млн рублей.



Турнир пройдёт 20 июля в Международный день шахмат. Федорова уточнила, что планируется использовать настоящих коней. На вопрос депутатов, кто будет ферзем (турнир планируется за 1,5 месяца до выборов губернатора), ответила, что в администрации готовы рассмотреть разные предложения. Слонов в отличие от коней планируют ненастоящих — в этом качестве, вероятно, выступят ростовые куклы в костюмах.