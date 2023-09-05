Власти Индии хотят переименовать страну

Индийское правительство премьер-министра Нарендры Муди планирует внести резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Об этом стало известно во вторник, 5 сентября, из сообщения издания Times Now со ссылкой на источники в кабмине.

Внесение резолюции о переименовании Индии планируется во время специальной сессии парламента запланированного на 18–22 сентября.

«Британцы изменили название Бхарата на Индию. <...> Наша страна была известна под названием «Бхарат» на протяжении тысячелетий», — сказал депутат Раджья Сабха Нареш Бансал (цитата по РБК).