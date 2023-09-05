Близость к метро в Петербурге увеличивает цену квартиры в новостройке в среднем на 23 %

Цена «квадрата» в петербургских новостройках в шаговой доступности от метро в среднем выше на 23 %, чем в аналогичных, но удаленных от него. Эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) подчеркнули, что заметнее всего эта разница в проектах массовой застройки.



— Близость к метро заметно влияет на цену прежде всего проектов класса масс-маркет, — уточнила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Средняя цена квадратного метра в таких новостройках у метро в августе составила 266 тыс. руб. за кв. м. В проектах бизнес- и элит-класса разница в цене между квартирами у метро и в отдалении составляет — 7–8 %.

