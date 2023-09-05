Близость к метро в Петербурге увеличивает цену квартиры в новостройке в среднем на 23 %

Цена «квадрата» в петербургских новостройках в шаговой доступности от метро в среднем выше на 23 %, чем в аналогичных, но удаленных от него. Эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) подчеркнули, что заметнее всего эта разница в проектах массовой застройки.
— Близость к метро заметно влияет на цену прежде всего проектов класса масс-маркет, — уточнила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Средняя цена квадратного метра в таких новостройках у метро в августе составила 266 тыс. руб. за кв. м. В проектах бизнес- и элит-класса разница в цене между квартирами у метро и в отдалении составляет — 7–8 %.
По словам эксперта, последние годы активнее всего застраиваются участки возле станций метро «Балтийская», «Чкаловская», «Новочеркасская», «Лесная», «Ладожская», «Обводный канал» и «Фрунзенская», в основном это территории редевелопмента.
Всего на конец августа в предложении представлено 58 жилых комплексов в радиусе километра от метро, это 13 % от общего предложения в новостройках города. 71 % предложения у метро — объекты классов «бизнес» и «элит», остальное приходится на комфорт-класс.
В спросе доля таких проектов составляет 12–15 % от общего объема, и по мнению аналитиков, в ближайшее время сохранится.