Фарфоровые тарелочки для бизнес-класса в авиакомпании «Россия» нашли сотрудники на Авито. Продавщица оказалась из своих

Уголовное дело возбуждено после задержания сотрудницы авиакомпании «Россия» в Петербурге. Её подозревают в краже вещей компании и пассажиров для продажи через интернет.



Как стало известно «Фонтанке» комплектовщицу, которая ранее работала стюардессой, вычислили сотрудники службы безопасности авиакомпании. Сначала они заметили пропажу со склада в Пулково вещей «России», а затем нашли часть из них на популярном сайте для бесплатных объявлений.



Как заявил официальный представитель «России», авиакомпания обратилась в правоохранительные органы с целью провести проверку, которые дадут правовую оценку действий бывшего работника.

