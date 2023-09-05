Фарфоровые тарелочки для бизнес-класса в авиакомпании «Россия» нашли сотрудники на Авито. Продавщица оказалась из своих

Уголовное дело возбуждено после задержания сотрудницы авиакомпании «Россия» в Петербурге. Её подозревают в краже вещей компании и пассажиров для продажи через интернет.
Как стало известно «Фонтанке» комплектовщицу, которая ранее работала стюардессой, вычислили сотрудники службы безопасности авиакомпании. Сначала они заметили пропажу со склада в Пулково вещей «России», а затем нашли часть из них на популярном сайте для бесплатных объявлений.
Как заявил официальный представитель «России», авиакомпания обратилась в правоохранительные органы с целью провести проверку, которые дадут правовую оценку действий бывшего работника.
По данным «Фонтанки», среди прочего женщина продавала наборы фирменной бортовой посуды, из которой кормят пассажиров бизнес класса, в количестве 9 штук. Также были найдены на сайте редкие плакаты с символикой «России».
Подозреваемую задержали сотрудники полиции 31 августа. По предварительной информации, сначала она уверяла, что нашла все продаваемое на помойке.
В «России» уточнили, что комплектовщица склада 4 сентября написала заявление об увольнении по собственному желанию с 5 сентября:
«В авиакомпании на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на нивелирование противоправных посягательств на имущество авиакомпании и ее пассажиров».
Сотрудники полиции проверяют заявления о потерянных пассажирами вещах на предмет их возможной связи с подозреваемой.