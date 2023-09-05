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    Фарфоровые тарелочки для бизнес-класса в авиакомпании «Россия» нашли сотрудники на Авито. Продавщица оказалась из своих

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    Уголовное дело возбуждено после задержания сотрудницы авиакомпании «Россия» в Петербурге. Её подозревают в краже вещей компании и пассажиров для продажи через интернет.

    Как стало известно «Фонтанке» комплектовщицу, которая ранее работала стюардессой, вычислили сотрудники службы безопасности авиакомпании. Сначала они заметили пропажу со склада в Пулково вещей «России», а затем нашли часть из них на популярном сайте для бесплатных объявлений.

    Как заявил официальный представитель «России», авиакомпания обратилась в правоохранительные органы с целью провести проверку, которые дадут правовую оценку действий бывшего работника.

    По данным «Фонтанки», среди прочего женщина продавала наборы фирменной бортовой посуды, из которой кормят пассажиров бизнес класса, в количестве 9 штук. Также были найдены на сайте редкие плакаты с символикой «России».

    Подозреваемую задержали сотрудники полиции 31 августа. По предварительной информации, сначала она уверяла, что нашла все продаваемое на помойке.

    В «России» уточнили, что комплектовщица склада 4 сентября написала заявление об увольнении по собственному желанию с 5 сентября:

    «В авиакомпании на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на нивелирование противоправных посягательств на имущество авиакомпании и ее пассажиров».

    Сотрудники полиции проверяют заявления о потерянных пассажирами вещах на предмет их возможной связи с подозреваемой.

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